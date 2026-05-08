Alegerile locale din Marea Britanie: Rezultate „devastatoare” pentru laburiștii lui Starmer / De ce are dreptate Farage când zice că e o „schimbare istorică”

Partidul Laburist al lui Keir Starmer a suferit pierderi majore încă de la anunțarea primelor rezultate ale alegerilor locale de vineri, ceea ce arată amploarea nemulțumirii alegătorilor față de primul-ministru britanic și amplifică îndoielile cu privire la viitorul acestuia, la doar doi ani de la victoria zdrobitoare obținută în alegerile naționale, transmit Reuters și AFP.

Partidul Laburist a pierdut masiv din sprijinul alegătorilor în zonele care au raportat rezultate preliminare, inclusiv în bastioanele tradiționale din fostele regiuni industriale din centrul și nordul Angliei, precum și în unele părți ale Londrei.

Sondajele au prezis pe scară largă o înfrângere a Partidului Laburist și o creștere masivă a Reform UK.

Pentru Partidul Laburist, rezultatele așteptate în această după-amiază ar putea fi și mai dureroase, având în vedere posibila pierdere a bastionului său galez – o premieră de la crearea unui Parlament galez în 1999.

Rezultatele nu prea sunt o surpriză

Principalul beneficiar a fost partidul populist Reform UK al susținătorului Brexitului Nigel Farage, care a câștigat peste 300 de locuri în consiliile locale din Anglia și ar putea forma principala forță de opoziție în Scoția și Țara Galilor față de Partidul Național Scoțian și Plaid Cymru, care susțin independența.

„Tabloul e aproape la fel de slab pe cât se aștepta toată lumea în ce privește Partidul Laburist, sau chiar mai rău”, a declarat John Curtice, cel mai respectat specialist în sondaje din Marea Britanie.

Alegerile pentru 136 de consilii locale din Anglia, alături de parlamentele descentralizate din Scoția și Țara Galilor, reprezintă cel mai important test al opiniei publice înaintea următoarelor alegeri generale, prevăzute pentru 2029.

Laburiștii îl susțin pe Starmer: „Încă poate schimba situația”

Unii parlamentari laburiști au afirmat că, dacă partidul va avea rezultate slabe în Scoția, va pierde puterea în Țara Galilor și nu va reuși să păstreze multe dintre cele aproximativ 2.500 de locuri din consiliile locale pe care le apără în Anglia, Starmer se va confrunta cu noi presiuni pentru a demisiona sau cel puțin pentru a stabili un calendar pentru plecarea sa.

Însă aliații lui Starmer s-au grăbit să-l susțină pe prim-ministru, afirmând că nu este momentul să se ia măsuri împotriva lui.

Ministrul Apărării, John Healey, a declarat că ultimul lucru pe care și-l doresc alegătorii este „haosul potențial al unei alegeri pentru conducerea partidului”.

„Cred că încă poate obține rezultate, încă poate schimba situația”, a declarat Healey pentru Times Radio.

Farage: „O schimbare istorică în politica britanică”

Rezultatele preliminare au arătat continuarea fragmentării sistemului bipartit tradițional al Marii Britanii într-o democrație cu mai multe forțe politice majore, ceea ce, potrivit analiștilor, reprezintă una dintre cele mai mari transformări din politica britanică din ultimul secol.

Partidele Laburist și Conservator, odată dominante, pierd voturi în favoarea Partidului Remorm UK și, la celălalt capăt al spectrului politic, în favoarea Partidului Verde de stânga, în timp ce partidele naționaliste sunt așteptate să câștige alegerile în Scoția și Țara Galilor.

Farage a declarat că rezultatele de până acum reprezintă o „schimbare istorică în politica britanică”.

Partidul Laburist a fost eliminat din cursă în unele dintre cele mai urmărite rezultate preliminare.

Partidul a pierdut controlul asupra consiliului local din Tameside, în zona Greater Manchester, pentru prima dată în aproape 50 de ani, după ce Partidul Reform UK a câștigat toate cele 14 locuri pe care Partidul Laburist le apăra.

În Wigan, o fostă comunitate minieră pe care a controlat-o timp de peste 50 de ani, Partidul Laburist a pierdut, de asemenea, toate cele 20 de locuri pe care le apăra în favoarea Reform UK, iar în Salford, partidul a păstrat doar trei din cele 16 locuri pe care le apăra.

Rezultate „devastatoare”

Rezultatele au fost „devastatoare”, a declarat Rebecca Long-Bailey, deputată laburistă pentru Salford.

Deși guvernele aflate la putere se confruntă adesea cu dificultăți în alegerile de la jumătatea mandatului, analiștii prevăd că Partidul Laburist ar putea pierde cel mai mare număr de locuri în consiliile locale de la alegerile din 1995, când fostul prim-ministru conservator John Major a pierdut peste 2.000 de locuri, pe fondul scandalurilor de corupție nesfârșite în care era implicat guvernul său.

Partidul Reform UK a câștigat 335 de locuri în consiliile locale din Anglia, conform rezultatelor preliminare. Partidul Laburist a pierdut 247 de locuri, iar Partidul Conservator a pierdut 127 de locuri.

Majoritatea rezultatelor — inclusiv cele din alegerile din Scoția și Țara Galilor — urmează să fie anunțate mai târziu, vineri.