Alegerile românești văzute din culise: “Micile Speranțe” noul film al lui Alexandru Solomon, selectat la IDFA



“Micile Speranțe” cel mai recent film al regizorului Alexandru Solomon, una dintre vocile importante ale documentarului românesc, a fost selectat la IDFA 2026 – International Documentary Film Festival Amsterdam, în secțiunea Frontlight, dedicată filmelor care explorează, printr-o abordare artistică, cele mai urgente teme ale prezentului.



Filmat între aprilie 2024 și vara lui 2025, documentarul urmărește din culise un ciclu electoral fără precedent în istoria recentă a României. Ceea ce a început ca o observație a mecanismelor politice s-a transformat într-o mărturie cinematografică despre fragilitatea democrației, dezinformare și o societate aflată la răscruce.



Accesul pe care Alexandru Solomon îl are în culisele alegerilor oferă o perspectivă nouă asupra oamenilor din spatele evenimentelor. Micile gesturi, conversațiile și momentele care nu au ajuns în spațiul public ne ajută să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat și ne invită, poate, să ne reconsiderăm propriile perspective.



Un film document despre istoria noastră în timp ce aceasta se întâmplă, care păstrează o perspectivă asupra unor evenimente pe care încă încercăm să le înțelegem.



Filmul va intra în cinematografe în luna ianuarie 2027.



Despre Alexandru Solomon

Alexandru Solomon este unul dintre cei mai apreciați regizori români de film documentar, cunoscut pentru felul în care explorează istoria recentă, mecanismele puterii și contradicțiile societății românești. Autor al unor documentare precum Marele jaf comunist, Război pe calea undelor, Kapitalism – Rețeta noastră secretă, Ouăle lui Tarzan și Arsenie. Viața de apoi, Solomon are o carieră de peste trei decenii, marcată de premii și selecții la importante festivaluri internaționale, inclusiv IDFA și Karlovy Vary.

Micile Speranțe este distribuit în România de Forum Film și va avea premiera națională în luna ianuarie 2027.

Micile Sperante este produs de microFILM România și While We’re Here Belgia, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din România și VRT Belgia și cu participarea TVR și Avanpost Media.

Prezența echipei filmului la IDFA 2026 este susținută de Centrul Național al Cinematografiei, UCIN și DACIN SARA.

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Despre Forum Film Romania

Forum Film România s-a înființat în anul 2010 și a preluat distribuția în cinematografe, la nivel local, a peliculelor realizate de studiourile Disney, Disney Pixar, Marvel și LucasFilm, precum și a celor produse de 20th Century și Searchlight Pictures. În afara de România, companiile Forum Film coordonează distribuția peliculelor Disney și în Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria și Israel. În Israel, colaborarea Disney cu Forum Film a fost începută în urmă cu aproape 50 de ani.

În ultimii ani, pe lângă Disney, compania distribuie și titluri ale studiourilor Lionsgate, A24, Spyglass, FilmNation și Relativity Media.

Forum Film România distribuie și filme ale unor studiouri independente, internaționale şi deasemenea producţii ale pieţei locale, printre care: T aximetriști, Băieții Buni Ajung în Rai, Anul Nou care n-a fost, Jaful Secolului, Moartea Domnului Lazarescu – Aniversare 20 ani, Catane, EU contez şi Fjord.

Distribuitorul de filme este parte a grupului Cinema City, lanțul de cinematografe cu una dintre cele mai rapide dezvoltări din Europa, activ pe segmente precum operarea de cinematografe și distribuția de filme.

Pentru mai multe detalii despre cele mai noi producții distribuite de Forum Film România, accesați: https://www.cineforum.ro

Articol susținut de Forum Film