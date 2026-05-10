Alegoria picturii și disputarea fundamentelor artei

„Alegoria picturii”, ulei pe lemn de Karl Gussow, datat 1895, este expusă până la finalul lunii iunie în Sala spaniolă de la Muzeul Național de Artă al României.

Provenind din Colecția Familiei Regale, lucrarea – singulară în patrimoniul MNAR – este inclusă programului „Opere în prim-plan”, coordonat de Mălina Conțu, istoric şi teoretician de artă şi arhitectură, șefa secției Artă Europeană din MNAR.

Această reprezentare a picturii, realizată la finalul secolului XIX, când academismul era contestat de curentele artistice ale vremii, când apăruse deja fotografia, a readus atunci în discuție fundamentele artei.

Pictura este redată de Gussow în manieră elegantă, un nud cu postura unei statui antice, cu elemente definitorii – ca paleta și pensula –, într-un templu modern, cu spiritul decadent al artei anilor 1900.

