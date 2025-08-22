Aleksandar Vucic cheamă manifestanții la discuții, după nouă luni de proteste anticorupție în Serbia

Președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vucic, a făcut vineri apel la dialog cu protestatarii antiguvernamentali, după mai bine de nouă luni de manifestații ce i-au pus la încercare autoritatea, notează Reuters.

Într-un discurs televizat din biroul său de la Belgrad, Vucic a declarat că este pregătit să discute cu reprezentanții studenților și cu alți protestatari, inclusiv în dezbateri televizate.

„Propun… discuții și dezbateri la toate posturile noastre de televiziune, pe toate portalurile (online), cu reprezentanți legitimi, adică pe cei pe care îi aleg ei”, a declarat Vucic.

Lunile de proteste din Serbia au fost declanșate de moartea a 16 persoane, după ce acoperișul unei gări renovate din Novi Sad s-a prăbușit în noiembrie anul trecut.

Protestatarii dau vina pe corupție pentru tragedia de la gară și cer alegeri anticipate, în speranța de a-l înlătura pe Vucic și partidul său. Ei acuză, de asemenea, guvernul că recurge la violență împotriva rivalilor politici și restrânge libertatea presei. Executivul respinge toate acuzațiile.

Manifestațiile au fost în mare parte pașnice până la începutul acestei luni, când zeci de polițiști și civili au fost răniți în confruntări, iar sute de persoane au fost reținute.

„Vreau să ne confruntăm viziunile… să rezolvăm asta prin dialog și conversație… fără conflict, fără violență. Să reconstruim din nou țara, să o readucem pe drumul pe care se afla acum nouă luni”, a declarat Vucic.

Savo Manojlović, liderul partidului de opoziție centrist „Move-Change”, a respins posibilitatea unor discuții.

„Un președinte care recurge la violență nu este cineva cu care să poți dezbate chestiuni politice. Acesta este un guvern corupt, care calcă în picioare democrația și drepturile omului”, a declarat Manojlović. „Nu faci o unitate de pompieri cu un piroman.”

Cel de-al doilea și ultimul mandat prezidențial de cinci ani al lui Vucic se încheie în 2027, an în care sunt programate și alegeri parlamentare.

Reprezentanții studenților au transmis că ar accepta o dezbatere cu Vucic doar în timpul campaniei electorale.

„Vucic nu are răspuns la revolta populară… Vom dezbate… în timpul campaniei, după anunțarea alegerilor”, au precizat într-un comunicat studenții de la Facultatea de Filosofie din Belgrad.