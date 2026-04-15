Primul lider care intră în conflict cu Peter Magyar. Replică dură după o referire la celebrul film „Nașul”

Aleksandar Vucic i-a răspuns aspru lui Peter Magyar, calificând drept „prostești” și „stupide” comentariile acestuia potrivit cărora Vladimir Putin joacă rolul de „naș” (referire la celebrul film „The Godfather”) pentru autocrați. Premierul ales al Ungariei a mai afirmat că liderul de la Kremlin trage sforile și în Serbia.

Președintele sârb Aleksandar Vucic a devenit primul lider din străinătate care a intrat în conflict cu prim-ministrul ales al Ungariei, Peter Magyar, la doar o zi după alegerile parlamentare desfășurate la finalul săptămânii trecute, a scris marți Euronews.

Partidul Tisza al lui Magyar a obținut o victorie zdrobitoare la urne, punând capăt regimului de 16 ani al lui Viktor Orban. Fostul premier ungar și Vucic au menținut legături politice strânse pe tot parcursul acestei perioade.

Luni seară, într-o intervenție la televiziunea de stat sârbă, Vucic a calificat drept „stupid” comentariul anterior al lui Magyar, după ce liderul Tisza sugerase că știe cine orchestrează alianța politică dintre Orban, premierul slovac Robert Fico și Vucic.

„Știu exact ce se întâmplă în Serbia și știu, de asemenea, ce fel de legături există între guvernul Orban și Serbia condusă de Vucic, precum și între Robert Fico din Slovacia și Viktor Orban”, a declarat Magyar luni, în cadrul primei conferințe de presă de după victorie, susținută în fața presei internaționale.

„Știu, de asemenea, în linii mari cine se află în spatele acestui lucru – cine este nașul din spatele acestor mari prietenii”, a adăugat Peter Magyar.

Vucic a răspuns dur în timpul unui interviu acordat postului public de televiziune din Serbia.

„A spus că știe cine se află în spatele acestor relații dintre Orban, Fico și Vucic. Iar eu îl întreb: cine se află în spatele acestui lucru? Hai, răspunde-mi!”, a spus Vucic.

„Nu are nicio idee… sugerând că ar putea fi Putin. Dacă nu aș fi preocupat de relațiile cu maghiarii din țara noastră și cu Ungaria însăși, aș numi declarația lui prostească și iresponsabilă”, a adăugat Vucic.

Magyar a ridicat semne de întrebare despre incidentul legat de gazoductul Turkstream

În cadrul aceleiași conferințe de presă de luni, Magyar a abordat subiectul descoperirii de explozibili lângă conducta de gaze TurkStream din Serbia, situată în apropiere de granița cu Ungaria, catalogând-o drept o aparentă operațiune sub steag fals.

„În timpul campaniei electorale, a avut loc o operațiune care părea un atac sub steag fals, în Duminica Paștelui”, a spus Magyar, referindu-se la incidentul reclamat de Vucic pe 5 aprilie, când a fost Paștele sărbătorit de catolici. „Viitorul meu guvern va investiga exact ce s-a întâmplat și dacă pericolul a fost real”, a adăugat premierul ales, menționând totodată că nu exclude faptul că incidentul a reprezentat o amenințare reală.

Autoritățile sârbe au anunțat pe 5 aprilie că au fost găsiți doi saci cu explozibili în apropierea conductei, care transportă gaze naturale rusești către Ungaria.

Vucic a spus că ancheta va fi finalizată, iar concluziile acesteia vor fi comunicate lui Magyar.

„Aceste concluzii vor arăta că a greșit când a ales să creadă bârfele din presa tabloidă”, a spus președintele sârb.

În ciuda schimburilor aprinse de replici, ambii lideri și-au exprimat dorința de a menține relații bilaterale bune. De asemenea, Vucic i-a trimis lui Magyar un mesaj de felicitare în urma alegerilor de duminică.