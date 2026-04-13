LIVE VIDEO În prima conferință de presă după victorie, Péter Magyar anunță că va modifica Constituția / Referirile la maghiarii din România și la George Simion

Liderul opoziției ungare, Péter Magyar, a declarat luni, în prima sa conferință de presă susținută după victoria istorică în alegeri, că Ungaria „nu a votat doar pentru o schimbare de guvern, ci pentru o schimbare de regim”. Magyar a anunțat modificarea Constituției țării, pentru a limita la două mandatele oricărui prim-ministru, și a promis o „reancorare fermă” a Ungariei în Uniunea Europeană, potrivit The Guardian și Reuters. El a pledat pentru menținerea opțiunii de neparticipare la finanțarea pachetului de sprijin pentru Ucraina in valoare de 90 de miliarde și că nu susține o procedură accelerată pentru aderarea Kievului la UE.

Viktor Orbán, aflat la putere de 16 ani în Ungaria, și partidul său, Fidesz, au suferit o înfrângere zdrobitoare duminică, în fața formațiunii de opoziție Tisza, conduse de fostul aliat al premierului Péter Magyar, care a obținut o majoritate confortabilă pentru a demola actualul sistem.

„O schimbare de regim”

În fața presei ungare și internaționale, Magyar a insistat, într-o conferință de presă susținută luni, că votul are o semnificație mai profundă decât alternanța politică. „Nu este doar o schimbare de guvern, ci o schimbare de regim”, a spus el.

El a adăugat că viitorul guvern „va face inevitabil greșeli”, dar își va asuma responsabilitatea: „Țara noastră nu va mai fi o țară fără consecințe”.

Magyar a subliniat orientarea pro-europeană a noului executiv și a spus că rezultatul votului arată dorința alegătorilor de a ancora ferm Ungaria în Uniunea Europeană: „Electoratul a decis clar că Ungaria trebuie să rămână ferm ancorată în Uniunea Europeană, indiferent de direcția în care fostul guvern încerca să o ducă”.

El a mai spus că maghiarii sunt mândri să facă parte din Uniunea Europeană și NATO, chiar dacă recunoaște că există și probleme în cadrul UE, legate de rețele de lobby și interese.

„Este o organizație birocratică, complicată, orientată spre compromisuri…”, spune el. Totuși, insistă că „se pot găsi compromisuri” care să funcționeze pentru Ungaria.

„Sunt sigur că vom avea dezbateri… dar nu mergem acolo să ne certăm de dragul conflictului, ca apoi să scriem pe panouri că Bruxelles-ul este rău și trebuie oprit”, a afirmat Magyar.

Magyar a declarat că se așteaptă la o tranziție „rapidă și scurtă” a puterii și i-a cerut președintelui Ungariei, Tamás Sulyok, să convoace Parlamentul „cât mai curând posibil”.

„Președintele trebuie să convoace noul Parlament în maximum 30 de zile de la alegeri. Nu ar trebui să aștepte până pe 12 mai, poate chiar 5 mai”, a spus el.

Totodată, Magyar a cerut să fie invitat să formeze guvernul, în calitate de lider al celui mai puternic partid: „Țara noastră nu are timp de pierdut”.

Modificarea Constituției

Magyar a anunțat că noua majoritate va modifica Constituția pentru a limita mandatul oricărui prim-ministru la două mandate. Asta înseamnă că liderii Ungariei vor putea rămâne la putere cel mult opt ani.

Viktor Orban a rămas la putere timp de patru mandate consecutive.

Magyar a precizat că această regulă ar urma să se aplice și retroactiv, ceea ce i-ar interzice, în mod efectiv, lui Viktor Orbán, care a ocupat funcția timp de 16 ani, să mai revină vreodată în poziția de premier.

„Vom face tot ce ține de noi pentru a restabili democrația și pentru a readuce mecanismele de control și echilibru”, a adăugat el.

Totodată, Magyar și-a reiterat apelul către președintele Tamás Sulyok să demisioneze, numindu-l „o marionetă” a lui Viktor Orbán.

„A fost numit ca să semneze orice; fiecare document care îi este pus în față – fie că e vorba de meniu, de Constituție sau de legi – așa că nu avem nevoie de astfel de oameni. Pentru mine, el nu este președintele”, spune acesta.

În ceea ce privește viitorul său guvern și funcțiile-cheie a spus că nu va anunța deocamdată numele importante.

Referiri la România și la George Simion

Magyar l-a acuzat pe Orbán că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania, spunând că sprijinul acordat liderului AUR, George Simion, a fost o decizie împotriva intereselor comunității maghiare din România.

El a mai spus că a mers la Oradea și a parcurs „un milion de pași” în campania electorală alături de susținători.

Mulțumiri pentru Moscova și Beijing

Péter Magyar le-a mulțumit luni Rusiei și Chinei pentru că au „acceptat” rezultatul votului.

Magyar a mulțumit Moscovei și Beijingului pentru că „sunt deschise unei cooperări pragmatice, la fel cum este și Ungaria”, a declarat el în fața jurnaliștilor.

Kremlinul a declarat luni că respectă votul maghiarilor. „Așteptăm cu interes continuarea angajamentului nostru extrem de pragmatic cu noua conducere a Ungariei. Am luat notă de declarația lui Magyar privind disponibilitatea sa de a se angaja într-un dialog. Desigur, acest lucru va fi benefic atât pentru Moscova, cât și pentru Budapesta”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Magyar a spus că și el își dorește relații „pragmatice” cu Moscova, în condițiile în care Ungaria rămâne dependentă de importurile de energie din Rusia.

El a afirmat că i-ar transmite lui Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina, dar nu se așteaptă ca acesta să țină cont de sfatul său.

Cu toate acestea, Magyar și-a exprimat speranța că liderul de la Kremlin va fi forțat să pună capăt conflictului în viitorul apropiat.

„În Ungaria, nimeni nu vrea război”

Péter Magyar a mai transmis că Ungaria „susține pacea” și a criticat accentul pus de fostul guvern pe politica externă. El a respins ceea ce numește „minciuni” ale guvernului anterior și spune că noul executiv va rămâne angajat față de pacea în Europa, în ciuda „campaniilor de panică” și a afișelor răspândite în toată țara, precum și a unei „propagande de tip Joseph Goebbels sau Coreea de Nord” privind intențiile sale față de Ucraina.

„În Ungaria, nimeni nu vrea război. Ungaria susține pacea. Guvernul Tisza va fi un guvern al păcii”, spune el.

El l-a criticat pe Viktor Orbán pentru că s-a concentrat prea mult pe dosare externe – Rusia, Ucraina, Statele Unite și Iran – și nu pe problemele interne ale alegătorilor.

„A vorbit despre orice, mai puțin despre problemele care îi afectează pe maghiari, iar oamenii au spus nu la toate acestea”, afirmă Magyar.

„Istoria noastră nu se scrie la Bruxelles sau la Washington, ci pe străzile și în piețele Ungariei.”

Ungaria „nu își poate schimba geografia” în ceea ce privește energia

Magyar a abordat tema energiei și a spus că Ungaria va trebui să găsească soluții pentru importuri, inclusiv din Rusia.

„Rusia va fi acolo, Ungaria va fi aici. Dar vom încerca să diversificăm”, a afirmat el.

El a spus că acest lucru „nu înseamnă că vrem să ne desprindem complet, ci că vrem să cumpărăm petrol la prețuri scăzute, în condiții de siguranță”.

Magyar a spus că speră ca agresiunea rusă asupra Ucrainei să se încheie curând și că, „imediat după aceea, Europa va ridica sancțiunile, deoarece suntem vecini cu Rusia și nu este în interesul Europei să cumpere materii prime la prețuri mai mari, ceea ce ne afectează competitivitatea”.

„Înțeleg aspectele morale și principiile și voi proteja drepturile omului cât de mult posibil… dar să nu ne împușcăm singuri în picior”, adaugă Magyar.

„Ar fi imposibil ca o țară aflată în război să fie primită în Uniunea Europeană”

Referindu-se la Ucraina, Magyar a spus că sprijină acordul privind pachetul de 90 de miliarde, convenit în decembrie anul trecut, care includea în mod esențial o clauză de „opt-out” pentru Ungaria (alături de Cehia și Slovacia), astfel încât aceste state să nu fie obligate să contribuie financiar.

El afirmă că Ungaria ar trebui să păstreze această opțiune, deoarece „se află într-o situație financiară foarte dificilă”, subliniind și importanța reluării fluxului de fonduri europene, despre care spune, într-un ton ferm, că „ni se cuvin și că toate celelalte state membre le-au primit, mai puțin noi”.

„Neprimindu-le, nu le-am putut folosi pentru a ne îmbunătăți economia, astfel că nu ne putem permite să contractăm și mai multe împrumuturi”, a spus el, criticând politica economică a lui Viktor Orbán.

Magyar afirmă că acordul nu ar trebui redeschis, ci implementat așa cum a fost convenit în decembrie.

Deși nu este o soluție perfectă, el consideră că acest lucru apropie Uniunea Europeană de momentul în care va putea debloca efectiv fondurile necesare Ucrainei.

În ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, Magyar spune că nu susține o procedură accelerată pentru Kiev.

„Ar fi imposibil ca o țară aflată în război să fie primită în Uniunea Europeană”, a declarat el.

Potrivit acestuia, „toate statele candidate trebuie să treacă prin același proces”, iar la final ar dori organizarea unui referendum în Ungaria.

El adaugă că nu vede acest lucru posibil „în următorii zece ani”.

Relația cu Trump

Întrebat despre relația cu Statele Unite, în contextul sprijinului exprimat de administrația americană pentru Viktor Orbán, Péter Magyar a spus că SUA rămân „un partener foarte important” pentru Ungaria.

El a precizat însă că nu intenționează să îl contacteze pe Donald Trump, dar că viitorul său guvern va fi deschis dialogului dacă va exista o inițiativă din partea Casei Albe.

Magyar a reluat ideea că aniversarea a 70 de ani de la Revoluția din 1956 de la Budapesta ar putea reprezenta un moment potrivit pentru a invita lideri internaționali în capitala ungară.