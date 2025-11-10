Aleph News, televiziunea lui Adrian Sârbu, a rămas fără două dintre cele mai vechi jurnaliste ale postului

Andreea Neblea şi Mihaela Chircă, două jurnaliste cu vechime la canalul de televiziune Aleph News, părăsesc postul de ştiri fondat de Adrian Sârbu, scrie luni Pagina de Media.

Andreea Neblea era în echipa postului încă dinainte să se lanseze, iar Mihaela Chircă din 2021.

„Aleph News a fost proiectul meu de suflet, dar am decis să mă opresc aici. Am lăsat în urmă un loc care m-a format ca om, dar şi din punct de vedere profesional, şi rămân cu amintiri frumoase. Momentan nu mai vreau să fac televiziune”, a spus Andreea Neblea, pentru sursa citată.

Mihaela Chircă a declarat: „Am plecat pentru că am simţit că s-a încheiat etapa asta pentru mine şi am nevoie de altceva. Ca peste tot, au fost şi lucruri bune şi mai puţin bune, dar la final a fost o experienţă frumoasă pe care mă bucur că am avut-o”.

„Simt nevoia de puţină odihnă şi poate de nişte sărbători pline cu familia. (…) Nu am plecat din Aleph News să merg în altă parte, dar după pauza asta scurtă, cel mai probabil tot în presă/TV mă întorc”, a precizat Chircă.

Aleph News a început să emită pe 1 septembrie 2020.