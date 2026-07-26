Alertă aeriană, acum, în Tulcea

Locuitorii din Tulcea au primit, duminică dimineață, un mesaj RO-ALERT de „Alertă extremă”, legat de posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

La scurt timp după alertă, președintele Nicușor Dan a anunțat că a fost doborâtă încă o dronă.

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„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, a transmis IGSU în mesajul trimis pe telefoanele mobile ale tulcenilor.

Mesajul a fost trimis la puţin timp după ora 10.00 și de obicei este în vigoare 90 de minute.

Este a treia zi consecutivă în care locuitorii din Tulcea primesc un astfel de mesaj.

Piloții români de pe un avion de vânătoare F-16 au doborât până acum două drone. Una în zona Padina, Buzău și a doua lângă Sfântu Gheorge, în Delta Dunării.