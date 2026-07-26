O nouă dronă a fost doborâtă pe teritoriul României, a anunțat Nicușor Dan. Este a treia în mai puțin de 48 de ore

O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață, în zona Sulina–Chilia, a anunțat Nicușor Dan pe X. Evenimentul vine la mai puțin de 48 de ore de drona doborâtă în Buzău și de cea doborâtă lângă Sfântul Gheorghe.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia”, a fost mesajul președintelui de pe X, dar și de pe Facebook.

Nicușor Dan i-a felicitat pe piloții români și pe echipele de la sol „pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile”. Prin acțiunea lor, „contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români”, a adăugat el.

Ulterior, incidentul a fost anunțat și de ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, care a dat detaliile misiunii. El a declarat că drona a intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizata în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre.

Șeful statului anunță un „protest diplomatic față de Federația Rusă”

Nicușor Dan mai scrie că, potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare, a mai precizat el, care anunță că protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a mai spus președintele.

Radu Miruță: Drona, doborâtă în 5 minute după ce a intrat în sățiul aerian al României

„O altă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive. Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate”, a anunțat și Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale pe Facebook.

Ministrul dă detaliile operațiunii: „Astăzi, la ora 10:13, o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României. Drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian românesc. A intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizata în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României.”

Miruță mai spune că patru din cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul țărilor UE din NATO au fost neutralizate de piloți militari români.

„Siguranța României nu se apără cu sloganuri. Felicitări piloților și echipelor de suport de la sol. Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune Rusiei împotriva Ucraina continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei. România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze!”, a mai spus el.

Un mesaj a venit și pe pagina de Facebook a MapN: „Piloții noștri au doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian românesc! În această dimineață, la 10:13, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, a doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian al României.Drona a fost doborâtă deasupra Mării Negre.”

A treia dronă doborâtă în 48 de ore

Drona doborâtă duminică în zona Sulina–Chilia este a treia din ultimele două zile. Vineri dimineață, Forțele Aeriene Române au doborât în premieră o dronă care a pătruns pe teritoriul național. Sâmbătă, o dronă a fost doborâtă la Sfântu Gheorghe.

Toate cele trei drone au fost neutralizate de avioane F-16 al Forțelor Aeriene Române.

În cazul primului incident, procurorii au confirmat că a fost vorba despre o dronă Shahed, sau, în denumirea sa rusească, Geran-2.

Câte aparate au violat spațiul aerian românesc de la începutul războiului

Ministerul Apărării a prezentat bilanțul privind încălcarea spațiului aerian de către aparate fără pilot de la începutul războiului.

De la începutul războiului:

au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România;

în 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național (ultima pe 26 iulie 2026);

în circa 50 de situații au fost identificate fragmente de drone/drone pe teritoriul României.

În anul 2026: