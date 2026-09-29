Alertă aeriană la graniță. Două avioane de vânătoare F-18, trimise să monitorizeze o dronă

O dronă ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, a fost detectată, în noaptea de luni spre marți, de radarele Ministerului Apărării, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole fiind ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Potrivit MApN, în noaptea de 28 spre 29 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, scrie Agerpres.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 01:51 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Alerta aeriană a încetat la ora 02:10.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, a precizat MApN.