Alertă cod galben de caniculă în 10 județe. Până la cât urcă temperaturile / Prognoză și pentru București

Meteorologii au emis marți o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabilă pe parcursul zilei de miercuri în 10 județe din Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei.

Alerta meteo intră în vigoare mâine, la ora 12, și este valabilă până la ora 18.

Potrivit ANM, miercuri (9 septembrie) în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Codul galben de caniculă valabil în intervalul 9 septembrie, ora 12 – 9 septembrie, ora 18

Tot astăzi, ANM a anunțat că temperaturile vor continua să fie mai ridicate decât normalul perioadei până pe 5 octombrie.

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că miercuri vremea va deveni călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.