Alertă: Cutremur de peste 5 grade în estul Turciei. Seismul de suprafață s-a simțit puternic

Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter a lovit joi estul Turciei, au anunțat autoritățile turce.

Seismul s-a produs la ora locală 10:40, la o adâncime estimată la 10 km de Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC), potrivit Turkiye Today.

În primele momente după seism, instituțiile au raportat valori diferite ale magnitudinii. În timp ce Observatorul Kandilli a înregistrat o valoare mai mare, de 5,8, Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Turcia (AFAD) a raportat o magnitudine de 5,4.

Ulterior, măsurătorile oficiale finale transmise de AFAD au confirmat definitiv valoarea de 5,4.

Seismul a fost resimțit puternic în Diyarbakir, dar și în provinciile învecinate, inclusiv Adiyaman și Sanliurfa. De asemenea, mișcarea tectonică a fost resimțită destul de puternic și în provinciile Malatya, Gaziantep, Mardin și Batman.

În ciuda panicii create în rândul populației, guvernatorul provinciei Sanliurfa, Hasan Sildak, a anunțat oficial că, în urma primelor verificări din teren, nu au fost raportate victime sau pagube materiale majore, a raportat agenția oficială turcă Anadolu.

Echipele de intervenție ale AFAD continuă monitorizarea și evaluarea structurilor din zonele rurale.