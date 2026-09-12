Alertă de drone în județul Botoșani. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT

Locuitorii din Botoşani au primit sâmbătă după-amiază un mesaj RO-ALERT privind o posibilă incursiune de drone, informează Agerpres.

Populaţia este sfătuită să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone): Păstraţi-vă calmul; Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, este mesajul RO-ALERT transmis de IGSU.

Județul Botoșani, alături de județele Neamț, Iași, Suceava și Vaslui, a fost vizat de un mesaj RO-ALERT și în urmă cu patru zile. O dronă a fost detectată marți după-amiază în zona Moldovei, după ce a survolat inițial și traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. MApN a anunțat că radarele sale au detectat o țintă aeriană la nord de municipiul Roman, iar două avioane de luptă F-18 au fost ridicate să monitorizeze situația.

„Starea de alertă aeriană a încetat pentru toate județele menționate la ora 17:33. La ora 18:30, autoritățile române au fost informate că drona s-a prăbușit în zona localității Mihăilenii Vechi, Republica Moldova, la aproximativ 25 km est de granița cu România, în dreptul județului Botoșani”, transmitea, pe 8 septembrie, Ministerul Apărării Naționale.