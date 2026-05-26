Alertă de furtuni în mai multe zone din țară. Cum va fi vremea azi

Vremea va fi frumoasă marți în toată țara, cu temperaturi mai ridicate în centru și vest. Cu toate acestea meteorologii au emis mai multe avertizări care vor intra în vigoare în perioada următoare.

Marți, vremea va fi predominant frumoasă și caldă, local deosebit de caldă în centrul țării și în Câmpia de Vest, conform ANM. Cerul va fi mai mult senin, exceptând în orele amiezii zona montană unde vor fi înnorări trecătoare și izolat ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în nord, în nord- est, la munte și pe alocuri în centrul țării, cu viteze în general de 45…50 km/h.

Temperaturile maxime de marți se vor încadra între 24 și 31 de grade, iar cele minime de mâine dimineață vor fi cuprinse între 8 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei.

Și în București, vremea va fi frumoasă și caldă marți. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, comparabilă cu cea din ziua anterioară, va fi de 29…30 de grade.

Meteorologii au emis un cod galben care va intra în vigoare în a doua parte a zilei de marți, de la ora 12, în județele Botoșani și Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…65 km/h. Atenționarea expiră diseară la ora 21.

Cod galben de vânt puternic în intervalul 26 mai, ora 12 – 26 mai, ora 21.

Un cod galben de furtuni a fost emis de ANM pentru intervalul 27 mai, ora 12 – 27 mai, ora 23.

Din a doua parte a zilei de miercuri, în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi, local, de 15…25 l/mp, conform ANM.