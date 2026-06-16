Alertă de furtuni puternice până joi: 13 județe, sub cod galben. Prognoză și pentru București

Meteorologii au emis marți dimineață o alertă cod galben de vreme instabilă, valabilă începând de mâine și până joi în 13 județe din nordul țării.

Codul galben intră în vigoare mâine, 17 iunie, la ora 12.00, și este valabil până joi, 18 iunie, ora 02.00.

Potrivit ANM, miercuri (17 iunie) în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în după-amiaza zilei de marți (16 iunie) în regiunile nordice.

Alerta meteo este valabilă în intervalul 17 iunie, ora 12 – 18 iunie, ora 02

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că marți valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu o maximă de 27…28 de grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14…16 grade.

Miercuri, valorile termice diurne vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă, cu o maximă de 30…31 de grade. Cerul va fi variabil și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi în jurul a 16 grade.