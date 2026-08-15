Alertă de la ANM: cod galben de caniculă în mai multe județe. HARTĂ

Meteorologii au emis sâmbătă o atenţionare cod galben de caniculă, valabilă duminică în șase județe.

Judeţele vizate de codul galben sunt Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureş şi Sălaj.

În aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi de 33…35 de grade.

Luni, 17 august, în regiunile vestice, nord-vestice şi sud-vestice vremea va fi local caniculară, însă din orele serii va creşte gradul de instabilitate atmosferică.