Alertă de la ANM: Cod galben de caniculă în vestul țării / Cum va fi vremea la București

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă valabilă pentru ziua de miercuri în mai multe județe din Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.

Alerta meteo de caniculă intră în vigoare mâine, 13 august, și este valabilă în intervalul orar 12 – 21.

Astfel, miercuri în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă șidisconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade.

Codul galben de caniculă este valabil în 13 august, interval orar 12 – 21

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că, miercuri, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 33…34 de grade.

În intervalul 13 august, ora 12 – 13 august, ora 21, municipiul București nu se va afla sub incidența unei atenționări sau avertizări meteorologice, precizează ANM.