Alertă de la ANM: Cod galben de vânt în aproape jumătate de țară, până sâmbătă seară. Cum va fi vremea la București

Vreme ploioasa si temperaturi scazute in timpul unui cod portocaliu de vant in Bucuresti, 3 octombrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Meteorologii anunță că vântul va continua să bată cu putere în cea mai mare parte a ţării, iar pentru jumătatea de sud a țării au fost emise avertizări cod galben.

Potrivit ANM, vântul va avea intensificări vineri (5 decembrie) în sud, centru și est, iar sâmbătă (6 decembrie) în sudul și sud-estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45…50 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.

Județele aflate sub cod galben

În același timp, ANM a emis o alertă cod galben de vânt puternic, valabilă până diseară, la ora 23.00. Vizate sunt Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Banatului, unde vânt va bate cu viteze de 50…70 km/h. În Munţii Banatului şi local în zona înaltă din vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor depăşi temporar 80…110 km/h.

Codul galben este valabil între 5 decembrie, ora 10 – 5 decembrie, ora 23

De asemenea, ANM A emis o altă avertizazre cod galben pentru intervalul 5 decembrie, ora 23 – 6 decembrie, ora 08.

Codul galben este valabil între 5 decembrie, ora 23– 6 decembrie, ora 08

Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, sudul şi vestul Olteniei, cu viteze de 50…65 km/h, au precizat meteorologii.

De asemenea, este cod galben, în intervalul 6 decembrie, ora 08 – 6 decembrie, ora 20, în Dobrogea, sudul, centrul şi estul Munteniei. Temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h.

Codul galben este valabil în intervalul 6 decembrie, ora 08 – 6 decembrie, ora 20

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că vineri vremea va fi vântoasă mai ales după-amiaza și noaptea, când se vor atinge viteze de 50…55 km/h. Cerul va fi mai mult noros și trecător, cu o probabilitate mai mare în a doua jumătate a intervalului, va ploua slab. Temperatura maximă va fi de 10…11 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 6 grade.

Sâmbătă, vremea se va menține vântoasă, cu viteze de 50…60 km/h. Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Temperatura maximă va fi de 6…7 grade.