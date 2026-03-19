Alertă de la ANM: Cod galben de vânt în mai multe județe până mâine seară. Cum e vremea la București

Meteorologii au emis joi dimineață o alertă cod galben de intensificări ale vântului valabilă vineri pentru județe din Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei. Potrivit ANM, până mâine, vântul va bate cu putere în toată țară.

Codul galben de vânt este valabil între 20 martie, ora 10:00 – 20 martie, ora 18:00.

În intervalul menționat, în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h. În Carpații de Curbură rafalele vor fi de 70…80 km/h.

În același timp, ANM a emis o informare meteo de vânt pentru intervalul 19 martie, ora 10:00 – 20 martie, ora 20:00.

În acest interval, vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei de joi (19 martie) în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Olteniei, iar vineri (20 martie) cu precădere în regiunile estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h.

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că joi valorile termice diurne vor fi în scădere față de ziua anterioară. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în prima jumătate a intervalului, când se vor atinge viteze de 40…45 km/h.

Cerul va avea înnorări, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperatura maximă va fi de 9…10 grade, iar cea minimă de 2…4 grade.

Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări (35…40 km/h). Temperatura maximă va fi de 11…13 grade.