Alertă de la ANM: Cod galben de vânt în zeci de județe, în ziua de sâmbătă. Cum va fi vremea la București

Meteorologii au emis o alertă cod galben de vânt puternică, valabilă pentru 23 de județe pe parcursul zile de sâmbătă, 11 octombrie.

Potrivit ANM, mâine dimineață, de la ora 05, până seara, la ora 23.00, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

De asemenea, mâine, de la ora 09, până la ora 18.00, este cod galben pentru numeroase județe din Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei.

Aici, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h. ANM atenționează că intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi vineri și sâmbătă pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că sâmbătă vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul intervalului când vor fi posibile ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat. Valoarea maximă a temperaturii va fi de 19…20 de grade.