Alertă de la ANM. Vânt puternic în mai multe județe, până diseară. Cum e vremea la București

Mai multe județe din estul Moldovei și zona Carpaților de Curbură se află marți sub cod galben de vânt puternic până diseară, la ora 20.00.

Potrivit ANM, pe parcursul zilei de marți (28 iulie) temporar vântul va avea intensificări în estul Moldovei, cu viteze la rafală de 50…70 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură cu rafale de 70…90 km/h.

Meteorologii precizează că intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h vor fi în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și în vestul Olteniei.

Codul galben de vânt valaibl în 28 iulie, ora 10 – 28 iulie, ora 20

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că vremea va fi călduroasă marți. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse (1…5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade.