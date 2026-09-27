Alertă de la ANM: Vânt puternic în mai toată țara, până miercuri. Județele care intră sub cod galben

Meteorologii au emis duminică o atenţionare cod galben de vânt puternic, ce vizează şapte judeţe din Moldova, Muntenia şi Dobrogea pe parcursul zilei de luni, precum şi o informare meteo similară, valabilă până miercuri seara în cea mai mare parte a ţării.

Potrivit ANM, până pe 30 septembrie, ora 20.00, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45…55 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi 55…75 km/h.

În același timp, luni, este cod galben de vânt în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța, în vigoare mâine, de la ora 10.00, până la ora 20.00.

Astfel, pe parcursul zilei de luni (28 septembrie) în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanta vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

Cum va fi vremea la Bucureşti

Pentru Capitală, ANM anunță că duminică vremea se va menţine normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul zilei, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări ziua (viteze de până la 40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 9…11 grade.

Luni, vremea va fi în continuare normală termic. Cerul va avea înnorări temporare şi mai ales noaptea vor fi posibile ploi slabe (cantităţi de apă în jur de 1 l/mp). Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua (rafale de 40…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 22…23 de grade, iar cea minimă de 10…12 grade.

Marți, cerul va avea înnorări temporare şi pe parcursul zilei vor fi condiţii de ploi slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare ziua (viteze de 40…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 21…22 de grade, iar cea minimă de 9…11 grade.

Miercuri, vremea va fi apropiată de normalul termic al datei. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea intensificări temporare (cu viteze de 45…50 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. În intervalul 27 septembrie, ora 10 – 30 septembrie, ora 20, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântul