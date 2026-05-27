Alertă de vijelii și grindină în mai multe județe, până la noapte. HARTA zonelor vizate

Meteorologii au emis o alertă cod galben de furtuni și vijelii valabilă miercuri, din a doua parte a zilei, pentru mai multe judeţe din Maramureş, nordul Transilvaniei şi cea mai mare parte a Moldovei.

Alerta meteo intră în vigoare de la ora 12.00 și este valabilă până diseară, la ora 23.00.

Județele vizate de codul galben sunt Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Satu Mare, Suceava şi Vaslui.

Potrivit ANM, din a doua parte a zilei de miercuri (27 mai), în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Acestea se vor manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi, local, de 15…25 l/mp.