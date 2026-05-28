Alertă de vreme instabilă emisă acum de ANM. Cod galben de vânt în aproape jumătate de țară până mâine seară

Meteorologii anunță că vremea va fi instabilă și va bătea vântul în cea mai mare parte a țării, până vineri, la ora 23.00. În același timp, numeroase județe se află astăzi și mâine sub alerte cod galben de intensificări ale vântului.

Potrivit ANM, joi (28 mai) vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar în regiunile sudice, pe arii restrânse vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp (1…3 ore) se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.

Vineri (29 mai), vor mai fi intensificări ale vântului în nord, centru și est și pe arii restrânse în rest, cu viteze la rafală, în general, de 45…55 km/h.

Coduri galbene de vânt puternic

În același timp, de la ora 10.00 și până diseară, la ora 21.00, este în vigoare o alertă cod galben de vânt puternic.

Astfel pe parcursul zilei de joi (28 mai) vântul va avea intensificări în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali local vor fi rafale de 70…90 km/h.

Alerta cod galben este valabilă între 28 mai, ora 10 – 28 mai, ora 21

De asemenea, de mâine, de la ora 10.00 și până la ora 21.00, intră în vigoare un alt cod galben de vânt puternic.

Astfel, pe parcursul zilei de vineri vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70….90 km/h.

Codul galben de vânt valabil între 29 mai, ora 10 – 29 mai, ora 21

Vremea se răcește brusc la București

Pentru Capitală, ANM anunță că joi vremea se va răci semnificativ față de intervalul anterior și va deveni normală din punct de vedere termic.

Cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua când vor fi viteze de până la 40…45 km/h. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade, iar cea minimă de 9…12 grade.

Vineri, vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade.