Alertă de vreme rea emisă de ANM. Ploi și ninsori în aproape toată ţara. HARTA zonelor vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunță că vor fi intensificări ale vântului, precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare şi o vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării, în intervalul 8 – 10 aprilie.

La munte, va ninge viscolit, cu rafale de peste 90 de km/h. Vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare îndeosebi în centrul, estul şi sudul ţării , iar în Carpaţii Meridionali şi Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) şi va fi viscol, potrivit meteorologilor.

ANM mai transmite că până la sfârşitul intervalului, local se vor acumula cantităţi de apă de 10…15 l/mp. Vremea va continua să se răcească, astfel că va deveni deosebit de rece pentru această perioadă.

Cod galben și cod portocaliu de intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte, dar și de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, în perioada 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00. HARTA ANM

În cursul zilei de miercuri, în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul şi sudul Olteniei, sudul Banatului, precum şi în sud-vestul, estul şi nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. În Carpaţii Orientali şi Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.



Tot miercuri, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini mai mari de 1.600 de metri, va fi viscol puternic cu rafale de 110…130 km/h şi cu vizibilitate sub 50 de metri, aşa încât pentru aceste zone meteorologii au emis Cod portocaliu de vreme rea.



Joi, în Carpaţii Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri, iar la altitudini mai mari de 1600 de metri va fi viscol puternic cu rafale de 100…120 km/h şi cu vizibilitate sub 50 de metri.

Cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite și cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, în perioda 08 aprilie, ora 21:00 – 09 aprilie, ora 10:00. HARTA ANM

Cum va fi vremea în București

În intervalul 8 aprilie, ora 10:00 – 9 aprilie, ora 9:00, în Capitală, valorile termice se vor situa sub cele obișnuite perioadei, anunță ANM.

Cerul va avea înnorări temporare și trecător, îndeosebi în a doua parte a zilei, vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14 – 15 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de trei grade.

De joi dimineața până vineri, la ora 10:00, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei din calendar. Cerul va avea înnorări și mai ales seara și noaptea, temporar, vor fi precipitații slabe, sub formă de ploaie și posibil lapoviță.

Vântul va sufla slab și moderat, maxima nu va depăși 13 grade, în timp ce minima va oscila între două și patru grade.

ANM precizează că, în intervalul 8 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 10:00, zona Municipiului se va afla sub o informare de vreme deosebit de rece.