Alertă în Bulgaria după o explozie la un depozit de armament: „Incendiul se propagă de la un depozit la altul”

Nu s-au înregistrat victime în urma incendiului, care a izbucnit în apropierea satului Tsareva Livada și care a putut fi văzut luminând cerul nopții în înregistrările video difuzate la nivel local.

O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament din centrul Bulgariei în cursul nopții, potrivit presei locale și oficialilor bulgari, acesta fiind al doilea incendiu la o unitate de muniții din ultimele câteva săptămâni, transmite Reuters.

„În acest moment, incendiul se află pe teritoriul bazei de depozitare a fabricii. Se propagă de la un depozit la altul”, a declarat jurnaliștilor, în primele ore ale zilei de sâmbătă, Kristina Sidorova, guvernatoarea regiunii Gabrovo.

Presa locală a relatat, citând un reprezentant al companiei EMCO, că incendiul a avut loc la o bază administrată de EMCO, care a suferit o explozie la o altă instalație luna trecută.

Gebrev și fabricile sale, țintă a agenților ruși

O explozie puternică, urmată de altele mai mici, s-a produs și pe 10 august la un depozit EMCO.

EMCO este condusă de comerciantul bulgar de arme Emilian Gebrev, despre care procurorii bulgari susțin că a fost ținta unor atacuri anterioare asupra fabricilor sale, comise de agenți ruși.

În 2024, Bulgaria a emis un mandat de arestare pentru șase cetățeni ruși acuzați de implicare în distrugerea depozitelor de arme ale EMCO, care stocau muniție destinată exportului către Ucraina și Georgia între 2011 și 2020.

Procurorii au declarat la acea vreme că pot presupune în mod rezonabil existența unor legături între exploziile din Bulgaria, o tentativă de otrăvire a lui Gebrev în 2015 și exploziile din depozitele de muniție din Republica Cehă din 2014. Moscova a respins acuzațiile.

Legătura fabricii cu Ucraina

Compania privată bulgară de apărare EMCO deținută de Gebrev furnizează muniție către Ucraina.

În 2023, o explozie a avut loc la o altă fabrică EMCO din orașul Karnobat, unde era depozitată muniție care urma să fie trimisă în Ucraina. Însuși Gebrev a exclus atunci posibilitatea ca explozia să se fi produs accidental sau din cauza unei erori umane. Cu un an înainte, la aceeași fabrică mai avusese loc un incendiu.

Gebrev ținea muniție destinată Ucrainei și într-un depozit din Republica Cehă, care a suferit o explozie în 2014, pentru care guvernul ceh a dat vina la acea vreme pe serviciul de informații rus, GRU.

Omul de afaceri a fost otrăvit în aprilie 2015 cu agentul neurotoxic Noviciok, același folosit de agenți GRU în tentativa de asasinat din 2018 asupra fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia.