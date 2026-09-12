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Actualitate

Alertă în Bulgaria după o explozie la un depozit de armament: „Incendiul se propagă de la un depozit la altul”

George Sîrbu
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O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament din centrul Bulgariei în cursul nopții, potrivit presei locale și oficialilor bulgari, acesta fiind al doilea incendiu la o unitate de muniții din ultimele câteva săptămâni, transmite Reuters.

Nu s-au înregistrat victime în urma incendiului, care a izbucnit în apropierea satului Tsareva Livada și care a putut fi văzut luminând cerul nopții în înregistrările video difuzate la nivel local.