Explozii la depozitul unei fabrici de muniție din centrul Bulgariei. Legătura cu Ucraina și cine este patronul

O explozie puternică, urmată de altele mai mici, s-a produs luni la un depozit al companiei bulgare EMCO, care se ocupă cu producția de arme și muniție, informează EFE, citată de Agerpres, și Novinite.

Explozia, resimțită pe o rază de 15 kilometri, s-a produs în jurul orei 10:00 într-o parte a depozitelor fabricii EMCO din localitatea Belița, centrul Bulgariei. Nori uriași de fum s-au ridicat în zonă în urma exploziilor.

Anchetatorii au început investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte și cauza incidentului.

Ministrul de interne, Ivan Demerdjiev, a explicat că „cel mai probabil” explozia s-a produs ca urmare a unui accident.

Potrivit primelor informații, o cisternă cu combustibil alimenta rezervoarele când a avut loc o aprindere. A urmat apoi un incendiu și o explozie într-unul dintre depozite.

🇧🇬 A powerful explosion and subsequent fire destroyed an ammunition warehouse at the EMCO military plant in the village of Belitsa, central Bulgaria.



There are no reported injuries or fatalities.



The incident began when a truck caught fire while delivering fuel in the… pic.twitter.com/kQZqmkPLzW — Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2026

Nu s-au înregistrat victime în urma incidentului, dar aproximativ 300 de muncitori de la fabrică au fost evacuați, a anunțat, într-o postare pe Facebook, primarul orașului învecinat Triavna, Dencho Minev.

„În prezent se lucrează la stingerea incendiilor care s-au extins în zonele împădurite din apropierea locului incidentului. Cauzele incendiului vor fi stabilite abia într-o etapă ulterioară. Din cauza fumului și a poluării aerului, îndemnăm oamenii să țină ferestrele caselor închise, să folosească măști de protecție și să evite ieșirile în aer liber”, a spus Minev.

Legătura fabiricii cu Ucraina

Compania privată bulgară de apărare EMCO este deținută de omul de afaceri Emilian Gebrev și furnizează muniție către Ucraina.

În 2023, o explozie a avut loc la o altă fabrică EMCO din orașul Karnobat, unde era depozitată muniție care urma să fie trimisă în Ucraina. Însuși Gebrev a exclus atunci posibilitatea ca explozia să se fi produs accidental sau din cauza unei erori umane. Cu un an înainte, la aceeași fabrică mai avusese loc un incendiu.

Gebrev ținea muniție destinată Ucrainei și într-un depozit din Republica Cehă, care a suferit o explozie în 2014, pentru care guvernul ceh a dat vina la acea vreme pe serviciul de informații rus, GRU.

Omul de afaceri a fost otrăvit în aprilie 2015 cu agentul neurotoxic Noviciok, același folosit de agenți GRU în tentativa de asasinat din 2018 asupra fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia.