ULTIMA ORĂ Alertă în centrul Capitalei. Miros puternic de gaz, reclamat la 112 / Bulevardul Câmpineanu, blocat / Avarie la o țeavă subterană / Anunțul primarului Bujduveanu

O alertă a fost declanșată luni seară în București, în urma unui apel la numărul de urgență 112 prin care a fost semnalat miros puternic în centrul Capitalei. În aceste momente, pompierii și reprezentanții Distrigaz intervin și fac verificări la fața locului, potrivit imaginilor difuzate de Digi24. Circulația în zonă a fost închisă la această oră.

19:57

ISUBIF a anunțat în urmă cu câteva momente că problema tehnică de pe bulevardul Câmpineanu a fost remediată, potrivit echipajului companiei de gaze care intervine în continuare la fața locului.

„Str. Ion Câmpineanu – Anunț privind miros de gaz de la o țeavă subterană stradală. La caz acționează echipa de intervenție de la compania de gaze. Echipajul ISUBIF prezent la caz a luat măsuri pentru balizare și restricționare parțială a accesului pietonal și în totalitate pentru autoturisme”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

„Din informațiile comunicate de echipa de intervenție a companiei de gaze, problema tehnică a fost remediată”, a precizat ISUBIF.

19:45

Într-o intervenție telefonică la Digi24, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a evocat o avarie la o țeavă subterană și a confirmat că circulația în zona bulevardului Câmpineanu este închisă.

„Este o avarie la o țeavă de gaz. Nu există motive de panică, dar vom cere verificări post-intervenție”, a spus Bujduveanu. El a precizat că este vorba despre o intervenție de urgență.

„În urmă cu o oră, s-a restricționat traficul pe zona Câmpineanu, pe Nicolae Bălcescu și Calea Victoriei. Din informațiile primite de la Distrigaz, este o avarie la o țeavă subterană. Se sparge asfaltul și se intervine pentru remedierea situației. Aceste intervenții se fac frecvent, ori de câte ori există semnalări de avarie. Nu avem motive să alarmăm populația”, a afirmat Bujduveanu.

Edilul a precizat că Primăria Capitalei monitorizează situația prin intermediul Poliției Locale, care a asigurat închiderea străzii și delimitarea perimetrului.

„Nu intervenim direct, pentru că primăria nu are specialiști abilitați pentru astfel de lucrări. Suntem însă în legătură permanentă cu echipele Distrigaz și cu autoritățile aflate la fața locului”, a mai declarat primarul interimar al Capitalei.

19:35

Echipele Distrigaz au confirmat, pentru Digi24, că s-a produs o avarie în apropiere de Primăria Capitalei, pe Ion Câmpineanu. De asemenea, autoritățile au transmis că se simte miros de gaz.

Mai multe echipaje de pompieri se află acum la fața locului.

Știrea inițială: Mirosul de gaz a fost reclamat pe bulevardul Ion Câmpineanu, în apropierea unor clădiri de birouri și spații comerciale.

Tot acolo, se află și un șantier unde se lucrează.

La ora publicării acestei știri, reprezentanții Distrigaz fac verificări pentru a stabili dacă într-adevăr există o scurgere de gaz.

Traficul rutier în zonă – pe bulavardul Câmpineanu – este momentan suspendat.