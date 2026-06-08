Avioanele NATO franceze au doborât o dronă care a intrat luni dimineață în spațiul aerian al Letoniei

Forțele armate ale Letoniei au emis luni o alertă de amenințare aeriană pentru regiunile sale estice, scriu Reuters și postul public leton LSM. Armata a anunțat că o dronă a fost doborâtă.

Cel puțin o dronă a pătruns în spațiul aerian al Letoniei din Rusia, a anunțat luni un purtător de cuvânt al armatei citat de Reuters.

Aeronavele NATO au fost imediat ridicate în aer.

Ulterior, oficialii militari au anunțat că avioanele de vânătoare aliate din Franța au doborât cu succes o dronă.

Originea dronei nu este deocamdată clară, deși primele informații sugerau că aceasta ar fi intrat în Letonia dinspre Rusia.

Latvijas gaisa telpā sabiedroto iznīcinātaji sekmīgi notriec gaisa telpā ielidojošo dronu! 🇫🇷🤝🏻🇱🇻 — NBS (@Latvijas_armija) June 8, 2026

Forțele Armate Naționale au emis anterior o avertizare pentru localitățile estice Ludza, Balvi și Alūksne cu privire la o potențială încălcare a spațiului aerian.

Locuitorilor le-a fost trimisă o alertă prin rețeaua de telefonie mobilă, potrivit postului public leton LSM.

În localitatea Rēzekne, în orașul Rēzekne și în localitatea Ludza, nivelul de alertă a fost ridicat la portocaliu. În localitatea Balvi este în vigoare o alertă galbenă.

Drone doborâte anterior în Polonia și Estonia

Nu este pentru prima dată când forțele aliate doboară drone intrate în spațiul aerian al NATO.

În septembrie 2025, între 19 și 23 de drone rusești neînarmate au intrat în spațiul aerian al Poloniei.

Forțele Aeriene Poloneze și aliații NATO staționați în Polonia au ridicat în aer avioanele și câteva drone au fost doborâte.

În luna mai a acestui an, un avion NATO – un F-16 românesc – a doborât o dronă ucraineană în Estonia.

NATO a declarat pentru Reuters că a fost pentru prima dată când misiunea sa militară din Țările Baltice a „lansat o rachetă în apărarea Alianței” de când cele trei state au aderat în 2004.

Diferența dintre Estonia și Galați

Căpitan-comandorul Alexandru Pavelescu, pilotul care a doborât drona în Estonia și care a fost ulterior decorat, a explicat diferenţa dintre acea situaţie şi cea de la Galaţi, unde o dronă a lovit un bloc de locuinţe şi a explodat.

„Vorbim despre două situaţii diferite. În cazul misiunii de Poliţie Aeriană din zona baltică, drona interceptată se afla într-un mediu operaţional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populaţia civilă sau pentru o zonă urbană. La Galaţi, orice decizie de angajare a unei ţinte trebuie să ţină cont nu doar de ameninţarea reprezentată de aceasta, ci şi de consecinţele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflaţi la sol” , a declarat căpitan-comandorul Costel-Alexandru Pavelescu.

Căderea guvernului

Letonia, asemenea celorlalte state baltice, a fost testată în mod repetat de dronele rusești sau cele ucrainene intrate în spațiul său aerian.

Luna trecută, căderea dronelor ucrainene rătăcite peste un depozit petrolier a provocat o gravă criză politică.

Criza a fost declanșată de decizia prim-ministrei Evika Silina de a-l demite pe ministrul Apărării Andris Spruds, pentru că nu a activat sistemele anti-drone suficient de repede.

Ulterior, partidul lui Spruds, aflat în coaliția de guvernare, s-a retras și a provocat căderea guvernului.