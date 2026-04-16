Alertă în Napoli: 25 de persoane luate ostatice în timpul unui jaf la o bancă

Jefuitorii s-au baricadat în interiorul unei bănci Crédit Agricole din Piazza Medaglie D’oro, potrivit publicației locale Napoli Today.

Carabinieri au securizat zona și, cu ajutorul pompierilor, au spart ușa de sticlă de la intrare cu un berbec. Au început apoi negocierile, care au culminat cu eliberarea ostaticilor. Jefuitorii sunt în continuare baricadați în sediul băncii. Polițiștii au găsit mașina cu care au sosit ei.

Napoli, Piazzale Medaglie D’oro.



In corso un intervento dei carabinieri in nell’istituto Credit Agricole in Piazzale Medaglie D’oro.

Alcuni rapinatori sarebbero barricati all’interno, probabilmente armati.



Evitate l'area se non strettamente necessario.

Șase persoane au solicitat asistență medicală ca urmare a incidentului, dar niciuna nu a avut nevoie de transport la spital

Cinci sau șase persoane cu fețele acoperite au fost implicate în acest jaf, potrivit presei italiene.

Prefectul din Napoli, Michele di Bari, a anunțat că a monitorizat îndeaproape evoluția evenimentelor și că forțele de ordine, împreună cu pompierii, au reacționat prompt și sunt angajate activ la fața locului, păzind perimetrul clădirii, intrările și întreaga zonă.