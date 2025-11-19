Alertă în Polonia. Avioane de luptă ridicate de la sol, după noi atacuri aeriene rusești în Ucraina

Avioane de vânătoare F-16 și MIG-29 ale Forțelor Aeriene Poloneze participă la un exercițiu militar al Forțelor Aeriene NATO, pe 12 octombrie 2022 în Lask, Polonia. Imagine ilustrativă. FOTO: STRINGER / AFP / Profimedia

Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost ridicate în aer, miercuri dimineaţă, pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, au anunţat forţele armate ale ţării membre NATO, potrivit Reuters.

„Au fost mobilizate perechi de avioane de vânătoare cu reacţie rapidă şi un avion de avertizare timpurie, iar sistemele de apărare aeriană şi de supraveghere radar au atins cel mai înalt nivel de pregătire”, a transmis Comandamentul operaţional într-o postare pe X, conform News.ro.

La ora locală 6, aproape toată Ucraina se afla sub alertă aeriană, în urma avertismentelor forţelor aeriene ucrainene cu privire la atacurile ruseşti cu rachete şi drone.