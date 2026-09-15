Alertă în Tulcea azi-noapte: MApN a detectat drone în apropierea graniței / Mesaje RO-Alert transmise populației

MApN a ridicat două avioane F-16 în cursul nopții, după ce radarele au detectat drone în Ucraina, aproape de graniță. Nicio țintă nu a pătruns în spațiul aerian al României, potrivit Ministerului Apărării.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat marţi, 15 septembrie, mai multe ţinte aeriene în Ucraina, în apropierea graniţei cu România.

În jurul orei 03.10, a fost detectată o ţintă aeriană la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situaţiei, a anunțat MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 03.18 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alte două ţinte au fost detectate în jurul orei 04.20, la 30 de kilometri nord de Periprava, un nou mesaj RO-Alert fiind trimis populaţiei din nordul judeţului Tulcea la ora 04.51.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 5.18.

În ultimele luni, zona de frontieră a României a fost scena mai multor incidente similare, în care drone care au pătruns ilegal în spațiul aerian național au fost fie doborâte de avioane de vânătoare, fie s-au prăbușit pe teritoriul românesc.