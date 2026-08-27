Alertă în Tulcea: Dronă detectată în apropierea graniței cu Ucraina. Elicopter PUMA, mobilizat de armata română

O dronă a fost detectată miercuri seară la nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniței cu țara noastră, astfel că un elicopter IAR-330 PUNA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat pentru monitorizarea situației, a anunțat MApN.

UPDATE ora 00.27: Alerta aeriană a încetat la ora 00:00, în cursul nopții de miercuri spre joi, a transmis Ministerul Apărării.

De asemenea, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Știrea inițială: „Miercuri, 26 august, în jurul orei 22:30, a fost detectată o țintă aeriană la nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, a precizat ministerul, într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT, valabil pentru nordul județului Tulcea, la ora 23:05.

MApN mai precizează că un elicopter IAR-330 Puma Socat al Forțelor Aeriene Române a fost mobilizat la ora 23:10 pentru monitorizarea situației.

ISU Tulcea anunțase mai devreme că, la ora 23:05, populaţia a fost avertizată, prin intermediul mesajului RO-ALERT, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să se adăpostească.

„Alertă extremă. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, conform mesajului.

Mesajul RO-Alert pentru nordul județului Tulcea.

Durata estimată a alertei era de 90 de minute.