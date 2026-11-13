Alertă într-un campus universitar din Marea Britanie: Șapte femei, agresate sexual în 30 de minute

Poliția din Marea Britanie a declanșat o anchetă și a pus sub acuzare un suspect, după o serie de incidente grave semnalate într-un campus universitar.

Personalul de securitate de la Universitatea din Huddersfield a alertat autoritățile marți seara, după ce mai multe femei au reclamat că un bărbat le-a „abordat și bruscat”. Incidentele s-au petrecut atât în campus, cât și în imediata apropiere a acestuia, potrivit The Guardian.

Datele Poliției din West Yorkshire arată că șapte femei au fost agresate sexual într-un interval de jumătate de oră, între 18:00 și 18:30. Victimele au reușit să fugă din calea bărbatului după ce acesta s-a apropiat de ele.

Vineri, autoritățile au anunțat identitatea suspectului: Sophan Akbash, un bărbat de 29 de ani din Huddersfield. El a fost pus sub acuzare pentru nouă infracțiuni de agresiune sexuală și urmează să fie prezentat în fața tribunalului de primă instanță din Leeds.

Conducerea instituției de învățământ a anunțat că a luat deja măsuri pentru a crește siguranța în zonă. „Recunoaștem că incidentele de această natură sunt extrem de îngrijorătoare și oferim sprijin psihologic tuturor celor afectați”, a declarat miercuri vice-rectorul universității, prof. Tim Thornton.

La rândul său, inspectorul-detectiv Sarah Bradley, din cadrul Poliției din West Yorkshire, a dat asigurări că forțele de ordine colaborează îndeaproape cu universitatea pentru a proteja studenții și personalul și pentru a sprijini victimele.