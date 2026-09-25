Alertă la granița României: Dronă detectată lângă Galați. Două aeronave F-16 ridicate. Mesaj RO-Alert emis la 03.27 în două județe

O „ţintă aeriană” a fost detectată, în noaptea de joi spre vineri, la 20 kilometri est de Galaţi de radarele MApN, iar două aeronave F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza situaţia, anunţă Armata. Ținta nu a intrat în spațiul aerian al României, a precizat MApN.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri dimineaţă, 25 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua la 20 kilometri Est de Galaţi”, a anunțat MApN.

Potrivit Armatei, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației.

De asemenea, a fost emis mesaj RO-Alert pentru populația din județele Tulcea și Galați.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Estul judeţului Galaţi şi Nordul județului Tulcea, iar la ora 03.27 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Alerta aeriană pentru Estul judeţului Galaţi şi Nordul judeţului Tulcea a încetat la 04.14”, a anunțat MApN.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, a precizat armata.

Acest incident vine la o zi după drona prăbușită în apropierea localității Solca, județul Suceava. Drona a intrat prin județul Botoșani și „a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național”, potrivit armatei. Incidentele au generat ridicarea avioanelor de vânătoare, mesaje RO-Alert în trei județe și suspendarea temporară a cursurilor în mai multe școli.