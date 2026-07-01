Un nou blocaj la metrou. După inundația de la Piața Victoriei, un incendiu a izbucnit la Universitate / Circulația e afectată

Un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază în stația de metrou Universitate, unde un izolator a luat foc, pe fondul umidității, a transmis Metrorex. Pompierii au intervenit pe peron, în timp ce călătorii s-au autoevacuat din tren, iar circulația pe Magistrala 2 a fost afectată.

Metrorex a transmis că miercuri, 01 iulie 2026, în jurul orei 15:20, din cauza umidității, pe Magistrala 2, la stația Universitate a fost semnalată „o defecțiune tehnică constând în conturnarea unui izolator, fenomen care a generat degajarea de fum”.

„La acest moment, echipele specializate Metrorex intervin pentru remedierea defecțiunii. Instalația de ventilare din stație a fost pornită pentru evacuarea cât mai rapidă a mirosului de fum. Metrorex monitorizează permanent situația și va informa publicul cu privire la orice evoluție relevantă”, a transmis Metrorex, potrivit B365.

Înaintea comunicatului oficial, călătorii au relatat că s-au autoevacuat din stație. Un tren care circula spre Tudor Arghezi și-a încheiat traseul în stația Piața Romană, Metrorex a anunțat că pe Magistrala 2 „se circulă cu dificultate”.

În stația Piața Romană, mecanicii au anunțat prin sistemul de sonorizare că trenurile staționează „până la noi dispoziții”.

Pompierii acţionează de câteva ore în stația de metrou Piaţei Victoriei 2, cu motopompe, pentru scoaterea apei acumulate în cantităţi mari, pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri de deplasare, până la nivelul peronului.