Alertă la Sankt Petersburg, după ce un criminal în serie eliberat pentru armată s-a întors acasă și a evadat de sub pază

Autoritățile din regiunea Leningrad a Rusiei îl caută pe strangulatorul Andrei Kiyko, un criminal în serie cunoscut drept „maniacul din Sosnovka”, care a evadat de sub pază după ce a fost rănit în războiul din Ucraina, scriu Fontanka și The Moscow Times.

Kiyko fusese condamnat la 25 de ani de detenție într-o colonie cu regim sever pentru crime, violuri și tâlhării comise asupra unor femei în Parcul Sosnovka din Sankt Petersburg. Parcul forestier din nordul orașului este un loc popular pentru plimbări, jogging și alte activități în aer liber, având o suprafață totală de 302 hectare.

Kiyko a atacat între 2004 și 2007 cel puțin 15 femei în parc, dintre care 3 și-au pierdut viața în urma agresiunilor. În 2005, Kiyko a fost declarat inapt pentru stagiul militar obligatoriu din motive de sănătate psihică. El avea în jur de 20 de ani la momentul respectiv.

Anchetatorii l-au identificat în 2008 ca fiind autorul atacurilor din Parcul Sosnovka, dar Kiyko a scăpat inițial de proces deoarece ce o evaluare psihiatrică efectuată la Sank Petersburg a concluzionat că nu este în deplinătatea facultăților mintale.

Criminalul în serie a primit 25 de ani de detenție chiar în anul în care Rusia a început războiul

Judecătoarea de caz a cerut o nouă evaluare la Moscova, care a constatat că criminalul suferă de probleme de sănătate, dar că este apt pentru a fi judecat. El a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru faptele care au dus la moartea a două femei.

Mass-media rusă a relatat în 2022 că el a mărturisit spontan uciderea unei a treia femei, faptă pentru care a primit încă o pedeapsă de 25 de ani de detenție.

Маньяк, на счету которого три убийства и 12 пострадавших девушек, сбежал из госпиталя, куда попал после ранения на войне. О его побеге не сообщали полгода



Potrivit site-ului rusesc 47news, Kiyko s-a oferit voluntar să lupte în Ucraina la mijlocul anului 2024, când mai avea de executat încă șapte ani de detenție. Se crede că zeci de mii de infractori din Rusia, inclusiv unii condamnați pentru fapte grave, s-au înrolat pentru război pentru a beneficia de grațierea oferită la finalul stagiului obligatoriu de șase luni pe front.

Campania de recrutări din închisori și colonii penale a fost gestionată inițial de Evgheni Prigojin, aceștia fiind cooptați să lupte în gruparea sa de mercenari Wagner.

Evadarea criminalului în serie a fost ascunsă de armată până luna aceasta

Presa din Rusia scrie că Kiyko a evadat în toamna anului trecut dintr-un spital militar din Kronstadt, orașul-port care deservește metropola Sankt Petersburg, unde urma un program de reabilitare după ce fusese rănit pe front.

Însă Ministerul Apărării a început să-l caute pe Kiiko, în vârstă de 41 de ani, abia luna aceasta. „Până acum evadarea sa a fost ascunsă, iar poliția a fost informată ultima”, scrie site-ul Fontanka din Sankt Petersburg, citând surse familiare cu situația.

Conform legislației ruse, persoanele care au comis infracțiuni grave și deosebit de grave nu pot încheia contracte cu Ministerul Apărării pentru a participa la război. Cu toate acestea, ucigași și violatori continuă să fie trimiși pe front, potrivit The Moscow Times.

Un alt criminal cunoscut care s-a înrolat pentru a lupta pe front a fost Aleksandr Maslennikov, condamnat la 23 de ani de detenție pentru o crimă dublă și dezmembrarea victimelor.

Pavel Șuvalov, cunoscut ca „maniacul din Tulun” după ce a violat cel puțin 27 de femei și a ucis două, a murit pe front în Ucraina.