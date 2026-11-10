Alertă la un liceu din Craiova. Elevi și profesori evacuați după ce muncitorii au fisurat o țeavă de gaze

Sute de persoane au fost evacuate preventiv, marți dimineață, din Liceul „Petrache Trișcu” din municipiul Craiova.

Aproximativ 200 de elevi și 30 de profesori au fost scoși din cele șase săli de clasă, unde se desfășurau cursuri, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, transmite Agerpres.

Alerta s-a dat după ce o conductă de gaze a fost fisurată în timpul unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator, conform sursei citate.

Pompierii au intervenit la fața locului cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și o autospecială CBRN, specializată în intervenții în cazul riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare, conform ISU Dolj.

Pentru prevenirea producerii unor situații de urgență, echipajele de intervenție au balizat și delimitat zona afectată și au dispus evacuarea preventivă a elevilor și profesorilor din unitatea de învățământ.

O echipă a operatorului de distribuție a gazelor naturale a intervenit și a oprit alimentarea cu gaze pe conducta avariată.



Pompierii acționează în continuare în zonă pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a situațiilor de urgență și de protecție a persoanelor.