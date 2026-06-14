Alertă meteo. Cod galben de vijelii și grindină în aproape toată țara. Harta zonelor vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță furtuni și ploi torențiale care vor afecta vestul, centrul și zonele montane duminică la prânz. În cursul nopții, aria afectată se va reduce.

În intervalul 14 iunie, ora 12:00 – 14 iunie, ora 21:00, va fi în vigoare o avertizare cod galben de intensificări ale vântului și vijelii, precum și instabilitate atmosferică în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și în zona de munte.

În aceste regiuni, ANM anunță intensificări ale vântului cu viteze de 50-80 km/h, izolat 90 km/h, și vijelii. De asemenea, vor fi descărcări electrice, căderi de grindină și averse ce vor acumula 15-25 l/mp, iar izolat chiar 30-40 l/mp.

Fenomene similare se vor înregistra, pe arii restrânse, și în celelalte regiuni.

Cod galben de intensificări ale vântului și vijelii, precum și instabilitate atmosferică, în intervalul 14 iunie, ora 12:00 – 14 iunie, ora 21:00. Harta ANM

Ulterior, de duminică seara de la ora 21:00 până luni dimineața la ora 03:00, instabilitatea atmosferică, vijeliile și vântul puternic se vor muta în Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei.

Instabilitatea atmosferică, vijeliile și vântul puternic, de duminică seara de la ora 21:00 până luni dimineața la ora 03:00. Harta ANM

În aceste zone, meteorologii prognozează reprize de vijelii cu rafale de 50-70 km/h (izolat peste 80 km/h), descărcări electrice, grindină și averse torențiale. În plus, în intervale scurte de doar 1-3 ore, ploile vor lăsa în urmă cantități de apă de 15-30 l/mp.

Furtuni izolate și de scurtă durată pot apărea și în restul teritoriului.