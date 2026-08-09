Alertă meteo de tip nowcasting pentru litoral în următoarele ore

ANM a emis o avertizare cod galben care a intrat în vigoare la ora 10 pentru zona de litoral din județele Constanța și Tulcea.

Conform ANM, atenționarea este valabilă până la ora 15. Se vor semnala intensificări temporare ale vântului, cu viteze la rafală de 50…60 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, conform sursei citate.

Alerta va fi în vigoare pentru zona de litoral a județului Constanta , respectiv zona localităților: Constanța, Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Limanu, Albești, Pecineaga, Istria, Săcele, Costinești, Mangalia.

De asemenea, sunt vizate și zone din județul Tulcea: Delta Dunarii, respectiv zona localităților: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina, Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti și, Sfântu Gheorghe.