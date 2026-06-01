Alertă meteo în aproape toată ţara, până mâine dimineață: ploi torențiale, vijelii și grindină

Mai mult de jumătate de țară se află sub avertizare cod galben, de luni, de la ora 12.00, până marţi dimineaţă, la ora 10.00. Meteorologii anunţă averse torenţiale, intensificări ale vântului, vijelii şi căderi de grindină.

Zonele afectate sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei.

Potrivit ANM, începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) și până marți dimineața (2 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și pe spații mici de 40…50 l/mp.

Meteorologii atenționează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.