Alertă meteo pentru sâmbătă: Vânt puternic în zeci de județe / ANM a emis și un cod roșu pentru următoarele ore

Meteorologii au emis o alertă cod galben de vânt puternică, valabilă pentru 23 de județe pe parcursul acestei zile, 11 octombrie. În același timp, sâmbătă, până la ora 12.00, este cod roşu de vânt în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, unde sunt anunţate rafale de peste 140 de kilometri la oră.

Potrivit ANM, de la ora 05, până diseară, la ora 23.00, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

De asemenea, de la ora 09, până la ora 18.00, este cod galben pentru numeroase județe din Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei.

Aici, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h. ANM atenționează că intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi vineri și sâmbătă pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

Cod roșu în două județe

De asemenea, sâmbătă, de la ora 9:15 până la ora 12:00, este cod roşu de vânt puternic în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara.

Este vizată zona de munte de peste 1.800 de metri altitudine. În acest interval se vor semnala intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 140 km/h.