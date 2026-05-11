Alertă de vreme severă emisă acum de meteorologi. Răcire bruscă și cod galben de furtuni în jumătate din țară

ANM a emis o atenționare de vreme severă valabilă în cea mai mare parte a țării începând de azi de la ora 12 până joi dimineața la ora 10. O avertizare de cod galben care vizează mai bine de jumătate din teritoriu va intra în vigoare luni, la prânz.

În intervalul 11 mai, ora 12 – 14 mai, ora 10, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, și pe arii restrânse grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp, potrivit meteorologilor.

Local și temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45…50 km/h.



Marți (12 mai), valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, iar miercuri (13 mai) și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), vor fi precipitații mixte.

Cod galben de furtuni

Meteorologii au anunțat și un cod galben de vreme rea în perioada 11 mai, ora 13 – 12 mai, ora 14.

În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.