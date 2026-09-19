Alertă pe un aeroport din Europa: Traficul aerian oprit temporar din cauza unor drone. Anunțul autorităților

Zborurile de pe aeroportul din Luxemburg au fost suspendate pe parcursul nopții, după ce în zonă au fost detectate aparate de zbor fără pilot.

Traficul a fost întrerupt pentru scurt timp, în urma observării unor drone care zburau fără autorizație în perimetrul aeroportuar, potrivit News.ro care citează AFP.

Reprezentanții aeroportului au anunțat ulterior pe site-ul oficial că operațiunile de zbor au fost reluate. În anunț nu se precizează originea dronelor detectate.

Ei au explicat că suspendarea a reprezentat „o măsură de precauţie pentru a asigura siguranţa pasagerilor, a echipajelor companiilor aeriene, a personalului aeroportului şi a aeronavelor”.

Aeroportul a anunţat că monitorizează în continuare situaţia şi avertizează asupra posibilităţii producerii unor întârzieri şi perturbări ale traficului aerian.

În ultimele luni, incidente similare provocate de drone au perturbat activitatea mai multor aeroporturi din Europa. Printre cele mai recente cazuri se numără cele din luna august, când zborurile au fost afectate pe aeroporturile germane Leipzig și Hanovra.