Alerte meteo de ploi, vânt și ninsori emise acum. Unde se va depune strat de zăpadă

ANM a transmis duminică dimineață mai multe avertismente de vreme rea. Prima va intra în vigoare din această după-amiază.

Temperaturile sunt mai ridicate decât în mod normal în cea mai mare parte a țării, însă ANM a avertizat că vremea se va schimba și se vor înregistra precipitații însemnate (ploi, lapoviță sau ninsoare).

Un cod galben de vânt puternic a fost emis pentru intervalul 25 ianuarie, ora 14:00 – 26 ianuarie, ora 08:00. Avertizarea meteo vizează zonele marcate pe harta ANM din Banat, sudul Crișanei și Carpații Meridionali, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini în general de peste 1700 m rafalele vor depăși 90…100 km/h.

Meteorologii a transmis și un cod galben de precipitații însemnate ca va fi valabil în perioada 26 ianuarie, ora 08:00 – 27 ianuarie, ora 10:00.

În intervalul menționat, vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei și mixte în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură (zonele marcate pe harta de mai jos), favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20…35 l/mp și local peste 40 l/mp.

La altitudini în general de peste 1700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20…30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.

ANM a precizat că până în seara zilei de marți, 27 ianuarie, temporar vor fi precipitații în majoritatea zonelor și pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h.