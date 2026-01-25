„Alerte aeriene aproape în fiecare noapte” pe telefonul operativ de la MApN. Radu Miruță: „Noi nu putem sta cu mâinile în sân”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică la Digi24 că în timpul atacurilor efectuate de forțele ruse asupra porturilor de pe malul ucrainean al Dunării se fac „analize militare” pentru a vedea care sunt implicațiile pentru România și dacă se impune ridicarea avioanelor de vânătoare de la sol, transmite News.ro.

Oficialul a explicat că există „două motive principale” pentru care unele drone nu pot fi observate de radare.

„Anumite drone au o compoziţie absorbantă şi fasciculul emis de radar se absorbe şi nu se mai întoarce pentru a menţiona poziţia de unde s-a întors. Există anumite situaţii în care, în funcţie de formele de relief, când e ca o căldare aşa, când undele se reflectă în forme de relief, sunt porţiuni în care radarele fixe, care există pe teritoriul României, la altitudini foarte joase, nu pot să prindă aşa ceva şi dacă suprafaţa dronei nu ar fi una absorbantă”, a declarat ministrul.

El a dezvăluit că „aproape în fiecare noapte vin alerte aeriene” pe telefonul operativ de la Ministerul Apărării și, chiar dacă ținta sunt porturile ucrainene de la Dunăre, „distanța este foarte mică”, iar o traversare „s-ar face probabil în câteva secunde”.

„Noi nu putem sta cu mâinile în sân, văzând dacă trece Dunărea sau nu trece Dunărea. Sunt nişte analize militare, în funcţie de traiectoria pe care se deplasează, în funcţie de viteza pe care se deplasează, şi se estimeazã dacă trebuie ridicate avioanele de vânătoare”, a adăugat Radu Miruță.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat recent că sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus „foarte curând” pentru apărarea spațiului aerian național, fiind deja instruite echipele care urmează să deservească acest sistem.