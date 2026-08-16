Alerte cod galben de caniculă, emise de ANM. De marți, vremea se răcește brusc și vin ploile în toată țara

Meteorologii au emis duminică două alerte cod galben de caniculă, valabile în aproape jumătate de țară, până mâine seară. De marți dimineață însă, vremea se va răci accentuat și vor fi perioade cu ploi și vijelii în toată țara.

Duminică, este cod galben de caniculă în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi de 33…35 de grade.

Alerta cod galben de caniculă este valabilă în 16 august, ora 10:00 – 16 august, ora 21:00

Ulterior, mâine, intră în vigoare un alt cod galben de caniculă.

Astfel, luni (17 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

Codul galben de caniculă valabil în 17 august, ora 10:00 – 17 august, ora 21:00

Vremea se schimbă radical de marți

ANM a emis și o informare de vreme instabilă, averse torențiale însemnate cantitativ, vijelii, răcire accentuată, pentru intervalul 17 august, ora 21:00 – 18 august, ora 21:00

Astfel, în acest interval, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 40…50 km/h și local de peste 50…60 km/h, în noaptea de luni spre marți (17/18 august) în regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de marți (18 august) în cea mai mare parte a țării.

Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ (15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 20…25 l/mp), izolat vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm), luni noaptea în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, iar marți (18 august) în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zonele montane și submontane și pe arii restrânse în celelalte regiuni.

Marți vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest, unde temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 8…10 grade și vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.