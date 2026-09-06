Alex Baciu, despre capitala artei urbane din România: Patrimoniul nu poate fi protejat doar prin documente și clasificări

Ploiești este, neoficial, capitala artei urbane din România. Industrial prin excelență, dar și cu o importantă arhitectură veche lăsată să se piardă, orașul este de cinci ani scenă pentru artiști veniți din toate colțurile lumii care încearcă, prin diverse intervenții, să îl transforme.

Artistul vizual Alex Baciu, directorul artistic al anualei de artă urbană Artown Now, îndeamnă ca intervenția artistică să fie privită nu ca pe un strat de vopsea pus peste o problemă, ci ca pe un instrument de activare a spațiului și a comunității. Face apel la administrația locală, instituții de învățământ, administrații culturale să discute, să pună pe hârtie un plan de imagine și de identitate urbană pentru Ploiești.

„Rolul unei anuale de artă este acela de a aduce o viziune artistică și un anumit standard de calitate, cât și educația estetică de care urgent avem nevoie, dar și o poezie vizuală în spațiul public”, spune el într-un interviu acordat Curatorial. „Faptul că o lucrare ocupă spațiul public nu înseamnă că ea trebuie să fie pe placul tuturor. Spațiul public este, prin definiție, un spațiu al negocierii și al diversității de opinii”.

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