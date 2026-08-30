Alexander Stubb nu crede că Rusia nu va risca un atac contra unei țări NATO. Argumentele președintelui finlandez

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că nu crede că Rusia ar risca să lanseze un atac împotriva unei țări membre NATO, afirmând pentru ziarul german „Bild” că nu ar avea „niciun sens” să pună la încercare hotărârea Alianței, transmite Reuters.

Declarația sa vine după ce unii oficiali occidentali au avertizat cu privire la un risc tot mai mare de operațiuni hibride rusești, inclusiv atacuri cibernetice, împotriva țărilor europene, care ar putea duce la o confruntare directă cu Alianța NATO.

Oficiali germani au afirmat că, potrivit evaluărilor lor, Rusia ar fi în măsură să atace o țară membră a NATO până în 2029.

„Dacă cineva are o astfel de sferă de cristal – e minunat. Eu pur și simplu nu văd nici dovezi, nici fapte care să susțină acest lucru”, a declarat el pentru Bild într-un interviu publicat sâmbătă, adăugând că nu crede că Rusia „ar dori vreodată să atace NATO, cea mai puternică alianță militară din lume”.

Stubb, a cărui țară a aderat la NATO în 2023, abandonându-și politica anterioară de neutralitate în urma invaziei Rusiei în Ucraina, a afirmat că alianța trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, dar că nu crede că Moscova ar fi în măsură să intre în război cu NATO.

„Nu are sens ca vreo puteresă testeze hotărârea NATO”

El a spus că puterea NATO în ceea ce privește armele convenționale, rachetele și armele nucleare este prea mare pentru a fi atacată, adăugând că dispune de informații din serviciile de informații care să-i susțină evaluarea.

„Nu are sens ca vreo putere din lume să testeze hotărârea acestei alianțe”, a spus Stubb.

El a afirmat că Rusia încearcă să semene panică în Europa prin războiul informațional pe care îl duce. Însă, în prezent, suferă pierderi insuportabile în Ucraina, pierzând aproximativ 30.000–35.000 de soldați pe lună și recrutând doar în jur de 27.000.

„Așadar, au din ce în ce mai puțini soldați într-o situație din ce în ce mai complexă. Pur și simplu nu pot să-mi imaginez că ar fi capabili să mobilizeze brusc forțe pentru două fronturi”, a declarat președintele finlandez.

Stubb a afirmat că Ucraina se află într-o poziție mai puternică decât în orice alt moment al războiului și că este vital ca Europa să continue să sprijine Kievul.

„Trebuie să înțelegem – voi în Germania și noi în Finlanda – că Ucraina este cea mai bună garanție de securitate pe care o avem împotriva Rusiei. Dacă Ucraina pierde, pierdem și noi”, a spus el.