Cine este Alexandra Căpitănescu, tânăra care a dus România în finala Eurovision 2026

Reprezentanta României la Eurovision 2026, artista Alexandra Căpitănescu, a prins biletul pentru marea finală de sâmbătă, de la Viena, după un show electrizant în penultimul act al concursului.

Alături de Alexandra Căpitănescu, pe scena din Wiener Stadthalle au evoluat joi seară și colegii ei de trupă, Bogdan Stoican, Luca Şofron, Matei Cohal şi Thomas Cîrcotă.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută publicului larg după ce, în anul 2023, a câștigat concursul muzical „Vocea României”. Ea avea atunci 19 ani și a făcut parte din echipa artistului Tudor Chirilă. La audițiile pe nevăzute, ea a întors toate cele patru scaune.

La scurt timp după câștigarea show-ului, Alexandra Căpitănescu a lansat single-ul său de debut, „Căpitanu’”.

Piesa a fost primită cu entuziasm, adunând rapid sute de mii de vizualizări pe YouTube. În aprilie 2024, a lansat primul său EP, intitulat tot „Căpitanu’”, care include cinci piese ce i-au consolidat identitatea artistică, conform descrierii artistei de pe Spotify.

Alexandra Căpitănescu a pornit, la finalul anului 2024, într-un turneu tribut dedicat Laurei Stoica. În același an, ea a lansat melodia „Arde”, o reinterpretare a celebrului refren al hitului „Focul”, cântat de Laura Stoica.

Alexandra Căpitănescu a colaborat și cu trupa VAMA, alături de care a lansat melodia „Fluturi în stomac”. În 2025 a lansat și piesele „Stea căzătoare”, „Dilaila” sau „Tare”.

Eurovision 2026. Controverse privind melodia „Choke me”

Alexandra Căpitănescu spunea, la scurt timp după ce a câștigat Selecția Mațională, că melodia „Choke me” este o metaforă a sentimentului de a fi copleșit de emoții puternice și de propriile așteptări.

Melodia reflectă o luptă profund personală cu temerile interioare și presiunea – senzația de a fi „sufocată” de îndoială, autocritică sau de dorința de creștere și transformare, conform descrierii sale de pe Spotify.

„Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine şi transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar aşa ajungem la adevăratul nostru potenţial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potenţialul nostru”, a spus artista pentru eurovisionromania.ro, înainte de un val de critici.

Însă piesa cu care România participă la Eurovision 2026 a stârnit controverse, activiști și experți internaționali susținând că „romantizează strangularea sexuală”, o practică periculoasă care poate provoca leziuni cerebrale și chiar moarte, potrivit publicației britanice The Guardian.

În piesa de trei minute, expresia „choke me” („strangulează-mă”) este repetată de aproximativ 30 de ori, scrie publicația britanică.

Versurile includ și fraze precum: „It’s hard to breathe in” („E greu să respir”), „I want you to choke me” („Vreau să mă strangulezi”) și „make my lungs explode” („fă-mi plămânii să explodeze”).

Clare McGlynn, profesoară de drept la Universitatea Durham și autoarea cărții „Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back”, a declarat că mesajul sexualizat repetat din piesă „arată o lipsă alarmantă de preocupare pentru sănătatea și bunăstarea tinerelor femei”.

„Piesa, dar și alegerea ei de către România pentru Eurovision și promovarea ei de către organizatori reprezintă o normalizare nesăbuită a unei practici periculoase. Este ca și cum s-ar juca iresponsabil cu viețile tinerelor femei. Dovezile medicale care apar în prezent arată că strangularea sexuală frecventă poate provoca leziuni cerebrale la femeile tinere”, a spus ea.

Eurovision 2026. Prezența electrizantă a Alexandrei Căpitănescu

Criticile la adresa piesei s-au răspândit și online, unde numeroși fani Eurovision au cerut descalificarea melodiei sau modificarea versurilor, mai scrie The Guardian.

Joi seară, piesa a fost primită cu aplauze de către fanii Eurovision 2026 care erau în sala unde se desfășoară concursul, în timp ce pe rețelele de socializare mulți apreciau că merită să câștige trofeul anul acesta.

Alexandra Căpitănescu a spus despre piesa sa, „Choke Me”, care a stârnit controverse, că este „un manifest personal”. „Este o poveste foarte sinceră, despre echilibrul fragil dintre cădere și revenire”, a declarat pentru HotNews reprezentanta României la Eurovision 2026.

Înainte ca reprezentanta României să acceadă în ultimul act al concursului, Mihai Trăistariu considera că Alexandra Căpitănescu are șanse și mai mari să ajungă în marea finală din 16 mai, lucru confirmat aseară, și datorită criticilor pe care artista le-a primit ca urmare a mesajului controversat al piesei sale, „Choke Me”.

„Noi avem o vorbă în showbizz: sexul vinde, tot ce se leagă de sex, că e un scandal, că e ceva sexy vinde. Totul se ridică și automat a ridicat-o în sondaje aproape 20 de locuri. Deci, nu i-a dăunat, ci dimpotrivă: a dus-o în atenția tuturor care au dat click”, a spus Mihai Trăistariu joi, la Euronews România.

Mihai Trăistariu s-a referit și la criticile venite din Marea Britanie, în urma cărora au existat voci care au cerut ca piesa „Choke Me” să fie scoasă din concurs pe motiv că incită la violență sexuală.

„Criticile au ridicat-o imediat în sondaje și la casele de pariuri. Întotdeauna scandalul vinde și părțile sexuale nu mai spun. Oamenii au dat click pe piesă să vadă ce e rău în piesa aia. Și nu e atât de rău. Vocea e foarte bună și atunci nu a făcut decât să o ajute. Orice scandal ajută”, a punctat cântărețul.

Mihai Trăistariu este artistul a avut una dintre cele mai bune clasări ale României la Eurovision. El s-a clasat pe locul 4 la concursul Eurovision din 2006, desfășurat la Atena, cu piesa „Tornero”. Aceasta a fost una dintre cele mai bune performanțe ale României la Eurovision, artistul obținând atunci 172 de puncte.